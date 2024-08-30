Пульмонолог посоветовала своевременно делать флюорографию

Врач-пульмонолог Нефтеюганской клинической больницы Елена Хуснутдинова посоветовала не пренебрегать профилактическими осмотрами и своевременно делать флюорографию.

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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального Депздрава.

«На ранних стадиях рака лёгкого все симптомы неспецифичны — это может быть изнуряющий кашель, частые простудные заболевания. А явные признаки, такие как одышка, боли в груди, кашель с кровью, могут появиться уже в запущенных стадиях», — сказала Хуснутдинова.

По её словам, диспансеризация может помочь выявить рак лёгкого на ранних стадиях.

Ранее онколог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Мария Чистякова дала рекомендации по прохождению первого скрининга на рак.