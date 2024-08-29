«Токсическое поражение легких и ЖКТ». Чем опасно новое заболевание вейперов

Относительно новое заболевание, поражающее любителей вейпов, назвали EVALI (сокращение от E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury - повреждение легких, ассоциированное с употреблением вейпов и электронных сигарет). Такое поражение легких часто поражает подростков, в мире зарегистрированы и смертельные случаи. Что представляет собой это заболевание, "Российской газете" рассказал врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

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"По сути, скорее всего, это заболевание представляет собой токсическое поражение легких и желудочно-кишечного тракта, связанное со вдыханием определенного количества ядовитых продуктов, содержащихся в выделениях и испарениях электронных сигарет. Поскольку это токсическое поражение, то заниматься им обычно должны токсикологи. Понятно, что в тяжелых случаях пациентов спасают в отделениях реанимации и интенсивной терапии", - пояснил доктор Поздняков.

Но проблема в том, что симптомы такого токсического поражения легких сходны с проявлениями пневмонии и респираторных вирусных инфекций. А инфекции, в свою очередь, усугубляют течение EVALI.

"В преддверии всплеска респираторных инфекций ситуация может обостриться. И неважно, это обычная ОРВИ, ковид, который сейчас растет, или грипп, который будет расти осенью. Наслоение респираторных инфекций на вот это поражение лёгких, о котором мы говорим, прежде всего приведёт к утяжелению обоих процессов. Тут никаких сомнений нет: по сути два процесса будут взаимно усиливаться - и EVALI, и респираторная инфекция", - подчеркивает эксперт.

В группе риска находятся те, кто курит вейпы, и любые другие электронные сигареты, предупреждает Андрей Поздняков.

"Если вылечить инфекционный процесс и в общем-то иммунная система с заболеванием справляется, то токсическое поражение сложно поддается лечению. В классическом варианте EVALI - это липоидная пневмония, когда масла и смолы, содержащиеся в курительных жидкостях, забивают альвеолы, поражая ткань легких. Процесс очищения легких будет очень длительным, и намного более длительным, чем санация от какого-либо возбудителя и выздоровление от инфекционного процесса", - пояснил инфекционист.

Избежать заболевания EVALI очень просто: люди, которые не курят и избегают находиться в местах, где много активных курильщиков, защищены от данной проблемы, заключил эксперт.

Характерные симптомы липоидной пневмонии (а также EVOLI):