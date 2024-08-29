Что известно о новой опасной болезни EVALI

Минздрав России предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. Что известно об этом заболевании и насколько оно опасно — в материале «Вечерней Москвы».

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Что известно о новой болезни

Согласно данным Минздрава, EVALI — острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасности для потребителей вейпов.

Первый случай заболевания документирован в 2012 году. Наибольшее распространение болезнь получила во время вспышки в США в 2019–2020 годах, когда число госпитализированных превысило 2,5 тысячи человек. Было зафиксировано 68 смертей.

Симптомы болезни напоминают коронавирусную инфекцию:

Повышенная температура;

Озноб;

Общая слабость;

Кашель и одышка, сопровождающиеся патологическими изменениями в легких;

Боли в груди;

Тахикардия;

Нарушение работы пищеварительной системы;

Рвота и диарея;

Сильные боли в животе;

Ночная потливость;

Резкая потеря в весе.

Также у пациентов встречаются такие отклонения, как повышенное содержание лейкоцитов в крови, а при насыщении артериальной крови кислородом выявляется гипоксия.

Насколько опасно это заболевание

По словам врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина, EVALI протекает как коронавирусная инфекция, но у человека больше страдают не легкие, а желудочно-кишечный тракт.

«Сначала у человека повышается температура как при простуде, возникают проблемы с желудком и кишечником, появляется рвота, понос, боли, а только потом болезнь поражает легкие. В этом заключается большая проблема с диагностикой данного заболевания. Например, пациент придет к врачу, пожалуется на симптомы простуды, и врач может неправильно поставить диагноз», — считает Кондрахин.

Терапевт подчеркнул, что при появлении симптомов, похожих на простуду или коронавирус, людям, которые курят вейпы, нужно сразу же обращаться к врачу.

«Повышение температуры тела и кашель — это повод обратиться к врачу, а не заниматься самолечением, потому что под видом простуды может скрываться болезнь EVALI. Медик должен оценить состояние пациента и разобраться в причинах, чтобы назначить грамотное лечение и предотвратить серьезные осложнения в организме», — предупредил собеседник «ВМ».

Специалист объяснил, что заболевание EVALI еще до конца не изучено. На данный момент сложно предугадать, как оно может себя показать.

«Однако те данные, которые предоставляют пульмонологи Соединенных Штатов, свидетельствуют о том, что вейперы страдают фиброзом легких. В основном эта болезнь поражает молодых людей, поэтому это очень серьезная проблема. Если человек не бросит курить, то это принесет ему значительный ущерб здоровью. Теоретически от болезни могут развиться проблемы, которые нанесут урон дыхательной системе человека», — рассказал Кондрахин.

Возникновение заболевания можно легко предотвратить, если отказаться от употребления вейпов и электронных сигарет, добавил врач.