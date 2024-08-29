Как кандидоз снижает качество жизни

Коварная кандида: как грибок снижает качество жизни
С кандидозом или молочницей хотя бы раз в жизни сталкивалась почти каждая женщина. Патогенные грибки — постоянные спутники человека. До определенного момента, пока позволяет иммунитет, они никак не проявляют себя. Но как только защитные силы организма ослабевают, грибок начинает усиленно размножаться, вызывая серьезный дискомфорт и ухудшая качество жизни. Как кандидоз влияет на здоровье и что будет, если своевременно не лечить заболевание, Womanhit рассказала врач-онколог Хамис Магомедова.
Причины кандидоза
Существует около 150 видов грибков кандида, относящихся к условно-патогенной микрофлоре организма. Если человек здоров, они живут в организме в небольших количествах и не оказывают негативного влияния. Но как только нарушается баланс микроорганизмов, грибки начинают активно размножаться и вызывают болезнь. Это происходит под влиянием ряда факторов:
- слабый иммунитет;
- авитаминоз;
- эндокринные нарушения;
- прием гормональных препаратов, иммуносупрессантов;
- возрастные изменения;
- питание, изобилующее простыми углеводами;
- наследственность;
- некоторые медицинские процедуры.
Какие органы поражает грибок
«Чаще всего кандида поражает пищеварительную и нервную систему, головной мозг, кожу, половые органы», — рассказывает Хамас Магомедова.
По локализации выделяют:
- урогенитальный кандидоз,
- кандидоз слизистой оболочки полости рта,
- поверхностный кандидоз,
- межпальцевый кандидоз,
- кандидоз околоногтевых валиков и ногтей,
- кандидоз желудочно-кишечного тракта.
Вагинальный кандидоз
Это наиболее частое заболевание. В последние несколько лет врачи диагностируют его рост почти в два раза. Среди причин:
- несоблюдение элементарных гигиенических правил,
- частое ношение синтетического белья,
- длительное использование внутриматочных контрацептивов и противозачаточных таблеток,
- нарушение веса,
- гормональный дисбаланс,
- длительный прием антибиотиков,
- беременность.
Заболевание, в простонародье называемое молочницей, доставляет немало неприятных ощущений, таких как сильный зуд, жжения, творожистые выделения из влагалища с характерным запахом. При незащищенном половом акте женщина может передать кандидоз своему партнеру — и это ухудшит не толькл интимные отношения, но и психоэмоциональные.
Если пустить дело на самотек, заниматься самолечением, кандидоз приводит к серьезным последствиям: поражению яичников, воспалению в маточных трубах и внутренней оболочки матки — впоследствии возникает риск бесплодия.
Другие виды кандидоза
Грибок так же поражает поверхность кожи. Наиболее уязвимы места, часто соприкасающихся с водой, например, пальцы ступней, ногтевые пластины при посещении бассейна и сауны. Инфекция проявляется покраснением кожи и образованием характерных белесых пузырьков.
Дополнительными факторами, провоцирующими развитие патогенного грибка в ротовой полости, могут быть микротравмы, неправильно поставленные зубные протезы и даже чрезмерное употребление любимых пирожных, печенек и прочих простых углеводов и продуктов с повышенным содержанием дрожжей. Так что, если у вас болит горло — при этом нет температуры, возможно, грибок уже начал свою колонизацию.
При кандидозе желудочно-кишечного тракта выделяются токсины, которые раздражают слизистую оболочку этих органов и негативно влияют на их работу.
«Кандидоз может стать причиной многих неприятных состояний и болезней. Грибки вызывают нарушение метаболизма, памяти и мыслительной деятельности, крапивницу, высыпания, импотенцию и даже бесплодие. Важно своевременно диагностировать заболевание и начать лечение под контролем врача», — советует наш эксперт.
Диагностика кандидоза и лечение
Для диагностики кандидоза берут мазок из ротовой полости и половых органов, анализ мочи и крови, проводят подкожное тестирование.
«Лечение заболевания заключается в применениии противогрибковых препаратов, которые назначает врач, нормализации микрофлоры ЖКТ, соблюдении диеты, улучшении личной гигиены. Рекомендуется придерживаться ЗОЖ и повышать стрессоустойчивость», — говорит Хамис Магомедова.
При своевременном обращении к врачу и правильно организованном лечении неприятные симптомы, как правило, исчезают через 7—10 дней.