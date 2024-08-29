Как кандидоз снижает качество жизни

С кандидозом или молочницей хотя бы раз в жизни сталкивалась почти каждая женщина. Патогенные грибки — постоянные спутники человека. До определенного момента, пока позволяет иммунитет, они никак не проявляют себя. Но как только защитные силы организма ослабевают, грибок начинает усиленно размножаться, вызывая серьезный дискомфорт и ухудшая качество жизни. Как кандидоз влияет на здоровье и что будет, если своевременно не лечить заболевание, Womanhit рассказала врач-онколог Хамис Магомедова.

Причины кандидоза

Существует около 150 видов грибков кандида, относящихся к условно-патогенной микрофлоре организма. Если человек здоров, они живут в организме в небольших количествах и не оказывают негативного влияния. Но как только нарушается баланс микроорганизмов, грибки начинают активно размножаться и вызывают болезнь. Это происходит под влиянием ряда факторов:

слабый иммунитет;

авитаминоз;

эндокринные нарушения;

прием гормональных препаратов, иммуносупрессантов;

возрастные изменения;

питание, изобилующее простыми углеводами;

наследственность;

некоторые медицинские процедуры.

Какие органы поражает грибок

«Чаще всего кандида поражает пищеварительную и нервную систему, головной мозг, кожу, половые органы», — рассказывает Хамас Магомедова.

По локализации выделяют:

урогенитальный кандидоз,

кандидоз слизистой оболочки полости рта,

поверхностный кандидоз,

межпальцевый кандидоз,

кандидоз околоногтевых валиков и ногтей,

кандидоз желудочно-кишечного тракта.

Вагинальный кандидоз

Это наиболее частое заболевание. В последние несколько лет врачи диагностируют его рост почти в два раза. Среди причин:

несоблюдение элементарных гигиенических правил,

частое ношение синтетического белья,

длительное использование внутриматочных контрацептивов и противозачаточных таблеток,

нарушение веса,

гормональный дисбаланс,

длительный прием антибиотиков,

беременность.

Заболевание, в простонародье называемое молочницей, доставляет немало неприятных ощущений, таких как сильный зуд, жжения, творожистые выделения из влагалища с характерным запахом. При незащищенном половом акте женщина может передать кандидоз своему партнеру — и это ухудшит не толькл интимные отношения, но и психоэмоциональные.

Если пустить дело на самотек, заниматься самолечением, кандидоз приводит к серьезным последствиям: поражению яичников, воспалению в маточных трубах и внутренней оболочки матки — впоследствии возникает риск бесплодия.

Другие виды кандидоза

Грибок так же поражает поверхность кожи. Наиболее уязвимы места, часто соприкасающихся с водой, например, пальцы ступней, ногтевые пластины при посещении бассейна и сауны. Инфекция проявляется покраснением кожи и образованием характерных белесых пузырьков.

Дополнительными факторами, провоцирующими развитие патогенного грибка в ротовой полости, могут быть микротравмы, неправильно поставленные зубные протезы и даже чрезмерное употребление любимых пирожных, печенек и прочих простых углеводов и продуктов с повышенным содержанием дрожжей. Так что, если у вас болит горло — при этом нет температуры, возможно, грибок уже начал свою колонизацию.

При кандидозе желудочно-кишечного тракта выделяются токсины, которые раздражают слизистую оболочку этих органов и негативно влияют на их работу.

«Кандидоз может стать причиной многих неприятных состояний и болезней. Грибки вызывают нарушение метаболизма, памяти и мыслительной деятельности, крапивницу, высыпания, импотенцию и даже бесплодие. Важно своевременно диагностировать заболевание и начать лечение под контролем врача», — советует наш эксперт.

Диагностика кандидоза и лечение

Для диагностики кандидоза берут мазок из ротовой полости и половых органов, анализ мочи и крови, проводят подкожное тестирование.

«Лечение заболевания заключается в применениии противогрибковых препаратов, которые назначает врач, нормализации микрофлоры ЖКТ, соблюдении диеты, улучшении личной гигиены. Рекомендуется придерживаться ЗОЖ и повышать стрессоустойчивость», — говорит Хамис Магомедова.

При своевременном обращении к врачу и правильно организованном лечении неприятные симптомы, как правило, исчезают через 7—10 дней.