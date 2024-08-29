Невролог рассказал о признаках скрытой гипертонии

Эксперт лаборатории «Гемотест» врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала о признаках скрытой гипертонии.

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В беседе с газетой «Известия» она заявила, что заболевание может возникнуть на фоне наследственной предрасположенности, повышенной реактивности нервной системы, нарушений образа жизни с наличием метаболических факторов риска гипертонии.

На болезнь могут указывать частые головные боли, шум в ушах, одышка, быстрая утомляемость. Скрытая гипертония может протекать бессимптомно, а первые признаки появляются уже после необратимых изменений.

«Без коррекции скрытая гипертония повышает риск развития серьёзных сердечно-сосудистых осложнений, включая инсульт и инфаркт», — добавила Демьяновская.

Ранее врач-кардиолог, терапевт клиники «Огни Олимпа» кандидат медицинских наук Светлана Павличенко в беседе с «Радио 1» заявила, что симптомы стенокардии могут быть разными.