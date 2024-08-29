Эксперты перечислили проблемы со здоровьем из-за неправильного прикуса

Неправильный прикус принято относить к стоматологическим проблемам. Однако, последствия аномального смыкания зубов могут отразиться на самых разных системах и органах организма. Эксперты перечислили пять «побочных эффектов» неправильного расположения зубов.

Межпозвонковые грыжи и защемления могут возникать по вине неправильного прикуса. Неправильное положение зубов и челюстей влияет на положение шейного отдела позвоночника, шейный отдел – на положение грудного и далее по позвоночному столбу. В результате может возникнуть сколиоз, грыжи и защемления, - рассказывают эксперты Телеканала Доктор в telegram.

Головная боль может быть вызвана тем, что неправильный прикус нарушает работу лицевой мускулатуры: когда она находится в постоянном напряжении – возникает болевой синдром.

Морщины и двойной подбородок – эстетическая проблема, виной которой может быть неправильный прикус. Из-за перераспределения напряжения мышц лица могут появиться «морщины марионетки», обвисание щек, второй подбородок и потеря четкой линии челюсти.

Нарушение работы ЖКТ – еще одно последствие аномального смыкания зубов. Это связано с неправильным пережевыванием пищи. На фоне этого возможно возникновение вздутия, запоров, плохого запаха изо рта и обострение хронических патологий.

Проблемы со зрением также могут быть связаны с неправильным прикусом. При неправильном расположении нижней челюсти может нарушаться приток крови к голове. В результате могут возникать частые головокружения и теряться четкость зрения.