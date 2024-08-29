Неожиданные причины всплеска заболеваемости раком среди молодежи

В последние десятилетия медики и исследователи по всему миру заметили тревожную тенденцию: растет число случаев заболевания раком среди молодых людей, зачастую в возрасте от 20 до 39 лет. Этот всплеск, конечно же, вызывает беспокойство, так как традиционно рак считался заболеванием более пожилого возраста. Да, конечно, диагностика тоже стала лучше — и раньше многие случаи онкологий просто не успевали правильно распознать. Но тренд, согласитесь, очень тревожный. Возникает вопрос: что привело к столь неожиданному увеличению заболеваемости раком среди молодежи? Рассмотрим несколько возможных причин этого явления.

Изменения в образе жизни и питании

Современный образ жизни кардинально изменился по сравнению с тем, каким он был всего несколько десятилетий назад — это просто факт, и это происходит вообще везде.

«Молодые люди все чаще выбирают продукты с высоким содержанием жиров, сахара и трансжиров, что приводит к ожирению и связанным с ним заболеваниям. Ожирение, в свою очередь, увеличивает риск развития различных видов онкологии, включая рак груди, толстого кишечника, поджелудочной железы и других органов», — объясняет терапевт Евгений Митрюхин.

Кроме того, широкое распространение фастфуда и полуфабрикатов, содержащих большое количество консервантов, искусственных добавок и гормонов, может оказывать негативное влияние на организм и провоцировать развитие раковых клеток.

Воздействие токсинов и загрязняющих веществ

Современная жизнь сопровождается постоянным воздействием различных химических веществ и токсинов, присутствующих в окружающей среде. Загрязнение воздуха, воды и почвы, широкое использование пластика и синтетических материалов приводят к накоплению токсинов в организме. Эти вещества могут вызывать мутации в ДНК, что способствует развитию рака.

«Кроме того, исследования показывают, что молодые люди все чаще подвергаются воздействию пестицидов и гербицидов, используемых в сельском хозяйстве. Эти химические вещества могут накапливаться в организме и приводить к развитию онкологических заболеваний», — рассказывает терапевт.

Повышенное использование мобильных устройств и технологий

Современная молодежь активно использует мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и другие электронные устройства. Существует предположение, что постоянное воздействие электромагнитного излучения, излучаемого этими устройствами, может способствовать увеличению риска развития некоторых видов рака, особенно опухолей головного мозга.

Хотя исследования в этой области продолжаются, и прямой связи между использованием мобильных телефонов и раком еще не установлено, все же рекомендуется соблюдать меры предосторожности, такие как использование гарнитуры и ограничение времени использования устройств.

Генетические факторы и семейная предрасположенность

Семейная предрасположенность к онкологическим заболеваниям может значительно увеличить риск их возникновения у молодых людей. Некоторые мутации в генах, передающиеся по наследству, могут активироваться раньше, чем ожидалось, что приводит к развитию рака в более молодом возрасте.

Кроме того, такие состояния, как синдром Ли-Фраумени или наследственный неполипозный колоректальный рак (синдром Линча), могут существенно повысить риск развития рака у молодых людей.

Повышенный уровень стресса и психоэмоциональное состояние

Современная жизнь сопряжена с высоким уровнем стресса, особенно среди молодежи, стремящейся успеть в учебе, карьере и личной жизни. Хронический стресс и депрессия могут негативно влиять на иммунную систему, снижая способность организма бороться с раковыми клетками.

Исследования показывают, что стресс может способствовать развитию рака, увеличивая уровень воспалительных процессов в организме и вызывая изменения в иммунной системе. Поэтому важно уделять внимание психоэмоциональному здоровью и учиться справляться со стрессом.

Снижение физической активности

Сидячий образ жизни становится все более распространенным среди молодых людей, особенно в связи с работой в офисе, учебой и увлечением цифровыми развлечениями. Недостаток физической активности связан с повышенным риском развития онкологий, включая рак груди, толстого кишечника и легких.

«Физическая активность помогает поддерживать нормальный вес, улучшает работу иммунной системы и способствует снижению уровня воспалительных процессов в организме, что в свою очередь уменьшает риск развития онкологических заболеваний», — напоминает врач.

Увеличение числа случаев заражения ВПЧ и другими инфекциями

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является основной причиной развития рака шейки матки, а также может приводить к развитию других видов рака, включая рак гортани и анального канала. Увеличение числа случаев заражения ВПЧ среди молодежи, связанное с изменением сексуального поведения и снижением использования средств защиты, также может объяснять рост заболеваемости раком.

Кроме того, другие инфекции, такие как вирус гепатита B и C, а также вирус Эпштейна-Барра, могут способствовать развитию раковых заболеваний у молодых людей.

Нехватка сна и его качество

Нарушение режима сна и хроническая его нехватка тоже могут негативно сказаться на здоровье. Недостаток сна приводит к снижению иммунитета и нарушению гормонального баланса, что может способствовать развитию онкологических заболеваний.

Солнечное излучение и солярии

Увлечение загаром и частое использование соляриев могут значительно увеличить риск развития рака кожи, особенно меланомы. Молодые люди часто недооценивают вредное воздействие ультрафиолетового излучения и не используют достаточную защиту от солнца, что делает их более уязвимыми к развитию онкологических заболеваний.