Минздрав объяснил, как отличить болезнь вейперов EVALI от COVID-19
В Минздраве РФ рассказали о первом симптоме болезни EVALI, которая развивается из-за курения электронных сигарет и вейпов. Именно по нему заболевание можно отличить от COVID-19.
EVALI (от английского E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury) - это острое легочное повреждение. В легких курильщика возникают патологические изменения, которые можно обнаружить при помощи компьютерной томографии.
Симптомы EVALI и ковида во многом схожи - это температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка.
Однако есть симптом, который отличает новое заболевание от COVID-19. Это нарушения пищеварительной системы пациента.
В Минздраве отметили, что это один из первых симптомов болезни вейперов.