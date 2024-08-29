Минздрав объяснил, как отличить болезнь вейперов EVALI от COVID-19

В Минздраве РФ рассказали о первом симптоме болезни EVALI, которая развивается из-за курения электронных сигарет и вейпов. Именно по нему заболевание можно отличить от COVID-19.

EVALI (от английского E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury) - это острое легочное повреждение. В легких курильщика возникают патологические изменения, которые можно обнаружить при помощи компьютерной томографии.

Симптомы EVALI и ковида во многом схожи - это температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка.

Однако есть симптом, который отличает новое заболевание от COVID-19. Это нарушения пищеварительной системы пациента.

В Минздраве отметили, что это один из первых симптомов болезни вейперов.