Врач рассказала, какие продукты могут провоцировать приступы мигрени

Врач-невролог Галина Неврюзина рассказала о роли питания в развитии мигрени и дает рекомендации по коррекции рациона для смягчения болевых ощущений.

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Она уточнила, что к продуктам-провокаторам мигрени относят: подсластители (особенно аспартам), кофеин, глутамат натрия (снеки, соусы, колбасы, ветчина), алкоголь (особенно красное вино, пиво, коньяк), ферментированные продукты (квашеная капуста, хлеб на закваске), уксус, десерты (мороженое, арахисовая паста), овощи и фрукты (томаты, репчатый лук, оливки, авокадо, цитрусовые, инжир), продукты с глютеном (пшеничный хлеб, макароны, выпечка), шоколад, энергетики, передает РИАМО.

При этом она отметила, что это не означает, что страдающий мигренью должен немедленно отказаться от употребления всего перечисленного выше. В некоторых случаях приступ может начаться как раз при резком исключении из рациона того или иного продукта.

—Чтобы было проще понять, какой именно продукт приводит к приступу мигрени, нужно следить за своим состоянием, а также вести дневник питания, совмещенный с дневником головной боли, — посоветовала врач.

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