Врачи удалили пациентке опухоль размером с яблоко

В хирургическое отделение Реутовской больницы обратилась 62-летняя женщина с жалобами на неудобство из-за большой опухоли на затылке. Она рассказала, что новообразование появилось 20 лет тому назад. Оно не беспокоило, поэтому женщина не обращалась за медицинской помощью. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

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«Провели операцию по удалению новообразования размером 252 кубических сантиметра. Сначала предполагали, что это атерома, но структура была больше похожа на липому. Отправили материал на гистологию», - поделился л заведующий хирургическим отделением Реутовской больницы Павел Кудрявцев.

Как выяснилось, опухоль оказалась доброкачественной. Пациентку уже выписали из больницы. Сейчас она ведет обычную жизнь.