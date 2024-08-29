Пульмонолог назвал главный симптом новой болезни EVALI

Первым и основным симптомом новой «болезни вейперов» EVALI, о распространении которой в России предупреждает Минздрав, является тяжелая и часто беспричинная одышка. Об этом «Парламентской газете» 29 августа рассказал врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, директор Центра респираторной медицины Андрей Малявин.

По словам Андрея Малявина, при EVALI, которая повреждает в легких сосуды и перегородки между альвеолами, одышка может проявляться внезапно, даже если перед этим человек не испытывал никаких серьезных физических нагрузок.

«Такая одышка — это уже повод задуматься о том, что с легкими что-то не так, и отправиться на компьютерную томографию, — подчеркнул Андрей Малявин. — А уже там выявить болезнь несложно: для нее очень характерна специфическая картина, при которой легкие на снимках выглядят как матовое стекло».

Напомним: по словам специалистов Минздрава, механизм развития EVALI схож с механизмом развития COVID-19. Это острое легочное повреждение, которое может приводить в том числе к острой дыхательной недостаточности.