8,5 млн россиян с астмой не имеют подтвержденного диагноза

Порядка 8,5 млн жителей России болеют бронхиальной астмой, однако нигде не наблюдаются и не получают никакой терапии. Об этом сообщил главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев на круглом столе Общественной палаты РФ "Обсуждение мер по совершенствованию действующих механизмов профилактики и лечения бронхиальной астмы".

По его словам, наиболее цитируемая цифра общей распространенности астмы - 6,9% от всего населения. "Представим себе, приблизительно 150 млн человек в нашей стране, 7% - должно быть не менее 10 млн человек с бронхиальной астмой", - сказал специалист.

"Большой разрыв между официальной статистикой и данными эпидемиологических исследований. По последним данным ЦНИИОИЗ (Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ - прим. ТАСС), это 2022 год, больные, которые находятся на диспансерном наблюдении с диагнозом бронхиальная астма, точная цифра: 1 591 131 больной, то есть разрыв гиподиагностики с реальной ситуацией составляет примерно 8,5 млн человек - у этих пациентов есть астма, но она нигде не отмечена, и эти пациенты не наблюдаются и соответственно не получают никакой терапии", - заключил Авдеев.

Он отметил, что разрыв обусловлен тем, что "легкие" пациенты не склонны обращаться за помощью, также в стране отмечается дефицит пульмонологов и аллергологов и, по его мнению, терапевты не готовы в настоящее время брать на себя ответственность по диагностике и ведению пациентов с диагнозом бронхиальная астма.