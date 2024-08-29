Врач опроверг слухи о тяжелых последствиях штамма COVID-19

Штамм коронавируса FLiRT не вызывает тяжелых последствий, рассказал aif.ru кандидат медицинских наук Иван Коновалов. По его словам, обычно людям, которые заражаются этим типом COVID-19, ставят диагноз ОРВИ.

Повышение заболеваемости COVID-19 сейчас в основном происходит среди взрослых, они чаще обращаются за помощью и, соответственно, им чаще делают специфические диагностические тесты. В последнее время все чаще инфекцию вызывает вариант коронавируса, получивший название «флирт» (FLiRT). Но как мы видим, на тяжести болезни это не отразилось, — отметил врач.

Медик объяснил, что чаще всего этот штамм коронавируса протекает без осложнений, поэтому пациентам не делают экспресс-тесты или ПЦР. Кроме того, чаще всего им ставят диагноз — острая респираторная вирусная инфекция.

Тяжело COVID-19 может проходить у пожилых людей или у людей с сахарным диабетом, хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавил Коновалов. Также трудно может быть пациентам со слабой иммунной системой, подытожил врач.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что обновленная вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе со штаммом коронавируса FLiRT. По его словам, препарат обновлен шесть месяцев назад. Гинцбург уточнил, что именно этот штамм сейчас циркулирует и он очень заразен.