Перечислили симптомы непереносимости лактозы

У людей с непереносимостью лактозы употребление пищи или напитков, содержащих молоко, вызывает серьезные проблемы с пищеварением, включая сильную диарею, предупредила россиян гастроэнтеролог медицинской компани «СберЗдоровье» Ольга Евлашева. Эти симптомы врач перечислила «Ленте.ру».

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Доктор объяснила, что лактоза — это сахар, содержащийся в коровьем, козьем или овечьем молоке и изготовленных из него продуктах. Непереносимость возникает, когда тонкий кишечник не вырабатывает достаточного количества фермента лактазы, необходимой для переваривания лактозы.

«При дефиците лактазы молочный сахар из пищи перемещается в толстую кишку вместо того, чтобы быть обработанным и усвоенным. Там нормальные бактерии взаимодействуют с непереваренной лактозой, вызывая неприятные симптомы», — рассказала она.

Врач отметила, симптомы непереносимости лактозы могут появиться через несколько минут или часов после употребления лактозосодержащих продуктов.

К распространенным симптомам непереносимости лактозы относятся боль или дискомфорт в животе; вздутие, повышенное газообразование; диарея. Выраженность проявлений зависит от того, какое количество молочного сахара человек может переносить и сколько его поступило в организм вместе с пищей или напитками Ольга Евлашева гастроэнтеролог

Она подчеркнула, что лактоза содержится не только в молоке, кисломолочных продуктах, сырах, йогуртах, сливках, мороженом, сливочном масле, но и во многих обработанных продуктах, в том числе в хлопьях, выпечке, крекерах, тортах, печенье и пирожных, соусах и заправках для салатов, протеиновых коктейлях.

Непереносимость лактозы, по словам Евлашевой, обычно связана с генетической предрасположенностью. Чаще всего она встречается у людей африканского, азиатского, латиноамериканского и индейского происхождения. В более редких случаях она бывает врожденной.

«У младенцев с этим заболеванием лактаза не вырабатывается с рождения, поэтому они не могут переваривать лактозу. Трудности с усвоением лактозы также могут быть вызваны различными желудочно-кишечными заболеваниями, например болезнью Крона, синдромом избыточного бактериального роста, непереносимостью глютена», — добавила она.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук развеяла миф об обезжиренных продуктах. По ее словам, утверждение, будто низкокалорийные молочные продукты полезнее жирных аналогов, не более чем миф.