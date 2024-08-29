Как помочь ребенку с аллергией в любое время года

Иммунолог Фарид Закиров объяснил, что хотя аллергия и является сезонной проблемой, но внимания и заботы она требует регулярно.

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Первым делом стоит отметить, что проявляется она совершенно по-разному: у одних вызывает только насморк, а у других может дойти до удушья. Самое главное в этом вопросе - вовремя распознать симптомы.

Кроме того, необходима индивидуальная диагностика. Каждый ребенок уникален: то, что вызывает аллергию у одного, совсем не затронет второго. Важно регулярно посещать врача и соблюдать его рекомендации.

Ключом в борьбе с обострениями является профилактика. Помимо обращений к специалистам стоит применять правила гипоаллергенного быта, которые позволят уменьшить негативное влияние на организм.

Еще одним фактором считается образ жизни. Правильное питание, физическая активность и здоровый сон помогают укреплять иммунитет и справляться с инфекционными агентами.

И наконец, психологический комфорт. Он важен ничуть не меньше, чем физический, сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

Ранее ученые рассказали, что готовят вакцину от аллергии на кошек к клиническим испытаниям.