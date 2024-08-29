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Россиянам рассказали о признаках рака желудка

Потеря веса и кислая отрыжка могут быть признаками рака желудка. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пащенко.

Онколог рассказала о признаках рака желудка
© globallookpress.com
«По симптомам рак желудка похож на язву желудка и гастрит: могут наблюдаться боли в области желудка во время приема пищи, отрыжка тухлым или кислым, снижение веса, кровотечение из желудка, которое проявляется рвотой в виде кофейной гущи и стулом в виде дегтя. При наличии данных жалоб в обязательном порядке делается фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с биопсией (забором ткани желудка для анализа в лаборатории) подозрительных участков желудка. При наличии язвы желудка или полипа также обязательна биопсия», — рассказала Пащенко.

Пик заболеваемости раком желудка приходится на возраст 50-59 лет, возможен и у лиц молодого возраста. К его факторам риска относятся курение, нерегулярное питание, преобладание в пище животных жиров, соли, большого количества пряностей, пережаренных продуктов, переедание, плохое пережевывание пищи.

«Диагностика рака желудка на ранних стадиях с последующим оперативным лечением приводит к полному излечению. Основным методом лечения рака желудка является операция: проводится частичная резекция желудка или полное удаление желудка в зависимости от стадии заболевания и расположения опухоли. Современная хирургическая тактика не приводит к инвалидизации и незначительно снижает качество жизни больного», — подчеркнула врач.

Ранее врач рассказала, что гастрит может не сопровождаться болью.