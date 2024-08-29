Как отличить инфаркт миокарда от межреберной невралгии

Многие пациенты беспокоятся по поводу болевых ощущений в грудной клетке. Кто-то терпит боль, кто-то принимает обезболивающие. Часть пациентов по каким-либо причинам не может посетить врача и выяснить причину.

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Однако следует помнить, что болевые ощущения в грудной клетке могут быть признаком самых разных заболеваний: например, межреберной невралгии или такого опасного состояния как инфаркт миокарда.

Объясню, в каком случае нужно обращаться за медицинской помощью немедленно.

Что такое межреберная невралгия?

Межреберная невралгия — это заболевание, которое возникает при сдавливании или раздражении нервных корешков межреберных нервов с одной или обеих сторон грудной клетки. Его причинами могут стать деформации позвоночника (в том числе обусловленные застарелым травмами), переохлаждение, пребывание на сквозняке, а также острый воспалительный процесс в организме.

Что такое инфаркт миокарда?

Инфаркт миокарда — это острое сердечно-сосудистое заболевание, возникающее вследствие закупорки разорвавшейся атеросклеротической бляшки (атеротромбоз), в результате чего прекращается подача кислорода по одной из коронарных артерий. Происходит гибель части миокарда, что не позволяет сердечной мышце сокращаться в полном объеме и в полную силу. Главная функция сердца — сердечный выброс — начинает быстро снижаться. Чем больше миокарда затронул инфаркт, тем менее благоприятен прогноз заболевания.

Боль при межреберной невралгии

Боль, возникающая при межреберной невралгии, распространяется по направлению к ребрам. Она может ощущаться по обеим сторонам грудной клетки и усиливаться при любом движении, на вдохе или при кашле. Отличительной особенностью этой боли является ее точечный характер: пациент может четко указать пальцем на больное место. Она длится несколько минут и ослабевает при прекращении движения или задержке дыхания, но не стихает после приема нитроглицерина.

Боль при инфаркте

В отличие от боли при межреберной невралгии, боль при инфаркте миокарда имеет разлитой характер: пациент ладонью или кулаком указывает на центр грудной клетки (или чуть левее). Иногда при инфаркте боль отдает в левую руку, шею, нижнюю челюсть или между лопаток. Такая боль жгучая, давящая, высокой интенсивности. Она нарастает с течением времени. Болевой приступ продолжается не менее 15 минут. Иногда возможны головокружение и рвота. Усиливаются одышка и бледность, может появиться холодный липкий пот (это признак обширного инфаркта).

Срочный вызов скорой помощи

Нужно отметить, что инфаркт миокарда, в отличие от межреберной невралгии — опасное для жизни заболевание и здесь счет идет на минуты: чем дольше пациент терпит сердечную боль, тем хуже дальнейший прогноз. Поэтому при боли, описанной выше, следует в обязательном порядке и как можно скорее вызвать скорую помощь. Бригада зарегистрирует электрокардиограмму (ЭКГ) и по ней определит, если ли острое повреждение миокарда. Если имеются ЭКГ-признаки инфаркта, то вам окажут догоспитальную помощь (это важный этап лечения) и госпитализируют в профильный (сердечно-сосудистый) медцентр. Помните: своевременное реагирование может спасти вам жизнь!

Профилактика инфаркта

Как известно, профилактика — лучшее лечение, особенно, если речь идет о заболеваниях сердца и сосудов. Россия является страной высокого сердечно-сосудистого риска, поэтому я рекомендую плановый осмотр у кардиолога для здоровых мужчин и женщин старше 40 лет, особенно, если имеется повышенная масса тела и вредные привычки (курение, употребление алкоголя), отягощена наследственность (у родителей в анамнезе были гипертоническая болезнь или сахарный диабет, ожирение, перенесенный инфаркт миокарда или инсульт), отклонен уровень холестерина от нормы, имеется нарушение толерантности к углеводам (инсулинорезистентность), малоподвижный образ жизни (работа в офисе, водителем, кассиром, удаленная работа).

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний крайне важна, поэтому вовремя обращайтесь к врачу в плановом порядке и соблюдайте все его рекомендации.

Ольга Перфильева, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики, диетолог, нутрициолог, член Российского общества кардиологов, член Национального общества диетологов.