Иммунолог рассказал о странных видах аллергии

Если аллергия на цитрусы и цветы знакома многим, то реакция организма, к примеру, на погодные условия может вызвать шок. Иммунолог Виктор Алексеев рассказал нам о самых необычных видов аллергии, с которыми сталкивается примерно 2 процента людей в мире.

Аквагенная крапивница

Без воды сложно представить долгую и качественную жизнь, но есть люди, для которых контакт с ней приносит больше вреда, чем пользы. При этом неважно, с какой водой имеет дело человек. Виктор:

«И морская, и речная, и даже очищенная через фильтр вода вызывает раздражение на коже и даже отек слизистых».

Как правило, аллергия подобного рода развивается еще в детстве, поэтому родителям стоит внимательно отслеживать подобные моменты.

Аллергия на солнце

Людям с подобной реакцией на ультрафиолет крайне непросто. Аллергия на солнечный свет называется полиморфной крапивницей и проявляется после длительного нахождения под прямыми солнечными лучами. Хуже всего аллергикам приходится летом, хотя симптомы могут проявляться в любое время года. Случаи смерти от подобного вида аллергии не зафиксированы, тем не менее, сыпь по телу на фоне облучения доставляет невероятный дискомфорт и требует определенной терапии.

Аллергия на обувь

В этом случае аллергическая реакция происходит конкретно на материал, из которого изготовлена обувь. Появляется зуд, который можно купировать только гормональными средствами. Важно понять, на какой компонент реагирует организм. Виктор:

«Есть смысл провести тест в лаборатории, чтобы при следующей покупке обуви вы были уверены, что аллергической реакции не последует».

Аллергия на холод

Холодовая крапивница — проблема не слишком распространенная. Как говорит наш эксперт, от аллергии на холод страдает меньше людей, чем от солнечной. Проявляется этот вид больше опуханием открытого участка тела, а не зудом. Если нет возможности изменить условия проживания в холодном регионе, стоит обратиться к аллергологу для получения рекомендаций о предотвращении негативной реакции организма.