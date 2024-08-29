Названы продукты, которые ухудшают работу поджелудочной железы

Алкоголь и трансжиры, включая маргарин, кондитерские изделия с большим количеством жиров, мороженое, чипсы, масло для фритюра и продукты с его использованием, негативно влияют на поджелудочную железу. Об этом Life рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Наталья Васильева.

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Врач уточнила, что этот орган занимается выработкой ферментов, которые участвуют в переваривании пищи, а также инсулина и глюкагона, которые регулируют уровень глюкозы (сахара) в крови. При этом определенные вещества могут ухудшать ее работу.

«В первую очередь это алкоголь, который способен вызывать спазм протоков поджелудочной железы, что приводит к нарушению оттока ее секрета и развитию воспаления в ней, а также внутрипротоковых камней, что в конечном итоге называется панкреатитом», — предупредила Васильева.

Трансжиры, по ее словам, приводят к усиленной выработке пищеварительных ферментов и развитию воспаления в поджелудочной железе. Негативное воздействие на орган также оказывает переработанное мясо с консервантами: консервы, копчености, колбасы, сардельки и так далее, заключила эксперт.

Врач-эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Москве Амина Кущетерова до этого рассказала «Газете.Ru», что алкоголь признан самым вредным продуктом для поджелудочной железы, он отвечает за 60-70% случаев ее хронического воспаления.

Ранее ученые сделали открытие, которое может помочь в лечении рака поджелудочной железы.