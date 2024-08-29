Стало известно, можно ли отравиться шампиньонами

Несмотря на то, что шампиньонами травятся достаточно редко, такой риск сохраняется в ряде случаев. Об этом рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

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По его словам, опасность заключается в том, что этот вид грибов способен накапливать токсины из-за загрязнения почвы при их выращивании.

Умнов уточнил, что нередко люди добавляют шампиньоны в салаты в сыром виде. В этом случае риски отравления вырастают в разы. Кроме того, без термической обработки содержащиеся в грибах питательные вещества хуже усваиваются.

Врач добавил, что важно не забывать об опасности ядовитых грибов, которые можно спутать с шампиньонами, передает News.ru.

Отравление также может произойти из-за неправильного хранения продукта. Испорченные грибы можно определить по следующим признакам: они чернеют, становятся склизкими, возникает неприятный запах.

В свою очередь эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что шампиньоны можно легко вырастить на дачном участке. Нужна лишь грибница, она есть в продаже, передает Царьград.

Этим летом в Подмосковье уже пошли грибы, причем благородные: белый гриб, подберезовик и подосиновик. Об этом рассказала биолог Мария Игнатенко.