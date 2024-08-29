Гепатолог назвала лекарства, которые могут «убить» печень

Прием гормональных препаратов может нанести значительный вред печени, заявила врач — гепатолог-гастроэнтеролог Екатерина Пустовит. По ее словам, которые приводит издание «Доктор Питер», любые препараты могут представлять угрозу для этого органа, так как он отличается высокой метаболической активностью.

Специалист подчеркивает, что потенциально опасными могут быть даже, на первый взгляд, абсолютно безопасные препараты, в том числе биологически активные добавки и витамины. Проблемы с органом могут возникать даже от одной таблетки, однако чаще всего негативные последствия начинают проявляться через 90 дней после начала приема лекарств. Наиболее опасными для печени считаются гормональные препараты, антибиотики, гиполипидемические средства, а также специальные препараты для лечения инфекционных и онкологических заболеваний.

Врач рекомендует россиянам сдать анализы на АСТ, АЛТ, прямой билирубин и щелочную фосфатазу перед началом приема препаратов. Затем необходимо повторять эти анализы раз в месяц в течение всего периода приема. Это позволит вовремя определить, наносят ли лекарства вред печени. Кроме того, Пустовит призывает россиян не заниматься самолечением и выбирать препараты по назначению.

Врач-эндокринолог Елена Островская ранее заявила, что повышенная отечность может свидетельствовать о циррозе печени. Кроме того, такой симптом характерен для варикоза, лимфостаза и заболеваний, нарушающих функцию щитовидной железы.