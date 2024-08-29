Кардиолог объяснил, как предотвратить образование тромбов

Скрещивание ног, когда колено одной ноги давит на подколенную ямку другой, может привести к образованию тромбов, заявила NEWS.ru врач-кардиолог Мария Лобова. По ее словам, при таком положении ног пережимаются сосуды.

Прежде всего обращу внимание на вредность гиподинамии (отсутствия движения), сколько часов офисный работник может просидеть за компьютером? Особенно вредно скрещивать ноги, тем самым давя коленкой одной ноги на подколенную ямку другой, а там пережимаются сосуды. Обязательно важно раз в час делать небольшой перерыв: пройтись, потянуться, размяться, некоторые рекомендуют поднимать ноги и вертеть стопами, — сказала специалист.

Лобова добавила, что при длительных перелетах — от трех часов — рекомендуется использовать самые легкие компрессионные чулки во избежание «застоя» крови. Также, чтобы не допустить образование тромбов, стоит раз в год проходить диспансеризацию, не переедать и не пропускать приемы пищи, придерживаться «правила тарелки» и спать достаточно часов, отметила кардиолог. Кроме того, очень важно потреблять достаточное количество воды, чтобы избегать обезвоживания.

Проверяться у гематолога рекомендуют по показаниям — при условии выявленных изменений, а также людям с отягощенной наследственностью по заболеваниям крови, атеросклерозе, сахарном диабете. Проверяться у флеболога рекомендуют здоровым людям раз в два года, а тем, у кого выявили изменения или в роду есть варикозно расширенные вены — ежегодно. Помните: любые изменения проще профилактировать, чем лечить, а лечить проще на ранней стадии, чем на поздней, когда изменения стойкие и не поддаются терапии, — заключила собеседница.

Ранее флеболог Александр Альбицкий заявил, что тромбоз глубоких вен может развиться у людей, страдающих ожирением, или после инсульта. По его словам, в перечень факторов риска также можно внести беременность, варикозную болезнь и последствия инфекционных заболеваний.