Врачи назвали мелочь, которая может спасти от рака кишечника

Медики объяснили, на что может рассчитывать человек, делая ставку на правильный завтрак.

Как рассказала в своем Telegram-канале кардиолог Ольга Бокерия, у тех, кто отличается крепким здоровьем, есть одна особенность - они не отказываются от первого приема пищи утром. И это, согласно имеющимся данным, увеличивает продолжительность жизни.

"Одна из привычек здоровых людей - это привычка завтракать. Немногие это делают. Как показывает статистика, те, кто завтракает, живут дольше и меньше болеют", - отметила кардиолог.

Врач уточнила, что в свой первый прием пищи включает много зелени (шпинат, овощи), белковую пищу.

"Шпинат или любую другую траву, овощи тушу с грибами на кокосовом масле. До того момента, пока овощи не пустят сок. Немного выпариваю жидкость и добавляю два белка (или можно два яйца - кто как любит)", - привела пример завтрака врач.

А вот привычка есть на завтрак обработанные продукты, например, бутерброды с мясной нарезкой из магазина, колбасу, - худший выбор.

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова уточнила, что обработанным мясом называется продукт, который прошел собственно дополнительную обработку.

"Это то, что было законсервировано, засолено, прошло копчение. Такая еда приближает деменцию, увеличивает, и это доказано, риск развития рака (особенно колоректального), болезней сердца и диабета", - еще раз предупредила доктор.

Чтобы обезопасить себя, защититься от рака, лучше подобную пищу максимально ограничить.

Также медики считают, что здоровый завтрак не должен состоять из одних углеводов (например, хлеба и каши). Творог, яичница, малосоленая рыба являются полезными добавками в первый прием пищи и содержат достаточно белка, который также необходим утром.