В йогурте нашли вредный для здоровья ингредиент

Эксперты Роскачества проверили на безопасность и пользу 19 торговых марок классического (белого) йогурта, а также греческие йогурты и биойогурты.

Если в предыдущие годы в продукции находили кишечную палочку, превышение допустимых норм по количеству плесени и дрожжей, то теперь йогурты в этом отношении безопасны. Не обнаружили специалисты и антибиотики, ГМО.

Из опасных составляющих нашли крахмал - в йогурте марки «Киржачский». Хотя в составе указан пектин.

Использование крахмала в питании может быть вредно для здоровья: повышается уровень инсулина, возрастают риски развития атеросклероза, нарушения гормонального баланса.

Эксперты также изучили, сколько в продукции кальция и витаминов. Содержание первого элемента должно составлять 122-124 мг на 100 г.

В йогуртах 17 торговых марок показатель колеблется от 106 мг плюс-минус 5 до 158 мг плюс-минус 5 на 100 г. В продукте 2 торговых марок (Epica и «АктиБио») содержание кальция было менее 100 мг на 100 г.

«Содержание витаминов С, В1, В2 и В6 в йогуртах оказалось незначительным, чтобы покрыть суточную потребность в них. Можно сделать вывод, что йогурт - это не тот продукт, который может обеспечить организм витаминами», - сделали вывод эксперты.

Проверена и массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. По норме она должна быть не менее 9,5%. В продукции 2 торговых марок («Агрокомплекс», ацидофильный, «Коровка из Кореновки», термостатный) показатель составил 8,76%.

По словам экспертов, йогурт, в котором снижено содержание сухого обезжиренного молочного остатка, является скорее простоквашей.