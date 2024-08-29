Беременным назвали главные признаки начавшихся родов

Одними из самых явных признаков начавшихся родов являются алые выделения в любом количестве и подтекание вод, заявила акушер-гинеколог Эмма Овнанян. В беседе с NEWS.ru врач подчеркнула, что также о начале родов свидетельствуют сильная боль в животе, повышение температуры тела до 37,5 градуса и выше.

Изменения в самочувствии беременной женщины накануне родов, требующие немедленного обращения к врачу, вызова скорой помощи, госпитализации в роддом: алые выделения из половых путей в любом количестве, сильная боль в животе, повышение температуры тела до 37,5 градуса и выше, подозрение на подтекание околоплодных вод, — пояснила гинеколог.

Овнанян также посоветовала обратить внимание на повышение артериального давление. По ее словам, если оно поднялось до 130/80 мм рт. ст., это может говорить о начале родов. Кроме того, врач рекомендовала не игнорировать учащение сердцебиения, сильную головную боль, рвоту, нарушение зрения, отеки, увеличение или уменьшение шевелений плода.

Ранее во Владивостоке в больницу пришла женщина с жалобами на боли в животе и родила ребенка. При этом врачам она утверждала, что не может быть беременна. Малыш родился за считаные минуты.