Терапевт раскрыла, кому опасно пить минеральную воду

Терапевт Ольга Чиркова в разговоре с NEWS.ru рассказала, что лечебную минеральную воду, несмотря на ее пользу, нужно пить исключительно по назначению врача. Особенно осторожными с этим должны быть люди, страдающие от патологий сердца и почек, а также склонные к отекам.

Пытаться восполнять недостаток минеральных веществ с помощью воды без рекомендаций врача не стоит, так как это может привести к передозировке или дисбалансу, — объяснила Чиркова.

Врач отметила, что минеральная вода различается по составу макро- и микроэлементов, а также по степени минерализации. Она бывает лечебной (7–20 граммов на литр), столовой (не более одного) и лечебно-столовой (от одного до семи). Что касается особенно насыщенной минералами воды, то ее необходимо применять только наружно. Столовую можно пить, как обычную, а также использовать для приготовления еды, уточнила Чиркова.

Лечебно-столовую можно употреблять в день в количестве 500–1500 миллилитров. Ее нежелательно кипятить, а перед системным употреблением посоветоваться с врачом, поскольку надо соотнести минеральный состав воды и имеющиеся хронические заболевания для правильного времени, температуры и количества приема, — добавила Чиркова.

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