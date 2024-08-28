Доказано: электронные сигареты нарушают микробиом носа

Нос не только позволяет нам чувствовать запахи, но и препятствует проникновению патогенов в дыхательные пути и лёгкие. Так же, как и в желудке, баланс вредных и полезных бактерий в носу может быть нарушен.

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При дисбалансе «плохих» и «хороших» бактерий в носу человек может быть больше подвержен развитию астмы, хронической обструктивной болезни лёгких.

Доктор философии Элис Хикман, бывшая студентка лаборатории ингаляционного токсиколога Илоны Джасперс, обнаружила, что курение электронных и обычных сигарет может привести к нарушению баланса бактерий в носу. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Nicotine and Tobacco Research.

© UNC Center for Environmental Medicine, Asthma and Lung Biology

Специалисты выяснили, что состав микробиома носа может быть различным в зависимости от пола, использования электронных сигарет по сравнению с обычными сигаретами и количества никотинового биомаркера в крови людей.

В рамках нового исследования учёные собрали и проанализировали образцы носовой эпителиальной жидкости у 20 некурящих, 28 вейперов (тех, кто курит электронные сигареты) и 19 курильщиков.

Бактерия Staphylococcus aureus, которая может вызывать пневмонию и другие опасные для жизни инфекции, обнаружена была в большем количестве как у пользователей электронных сигарет, так и у курильщиков по сравнению с теми, кто не курит. При этом Lactobacillus iners, защищающая от респираторных заболеваний, чаще встречалась у курильщиков обычных сигарет, чем у некурящих.