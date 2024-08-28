Врач перечислила болезни, о которых может говорить отечность

Повышенная отечность может говорить о снижении функции щитовидной железы, рассказала в беседе с Lenta.ru врач-эндокринолог Елена Островская. По ее словам, также отечность может быть связана с циррозом печени, варикозом, лимфостазом и нарушением выработки белка.

Отеки могут говорить о гипотиреозе — снижении функции щитовидной железы. В этом случае отечность общая — на руках, ногах, на всем теле и лице. Причиной отечности могут быть и заболевания почек. У пациентов с этими недугами отеки чаще всего появляются на лице и в первой половине дня, — объяснила медик.

Врач отметила, что отечность может появиться из-за воспаления и аллергии. Отеки также могут возникнуть из-за тромбоза глубоких вен, когда появляются боли и покраснения в нижних конечностях. Однако отечность может быть связана не с патологиями, а с потреблением слишком большого количества углеводов.

Люди, которые часто едят простые углеводы и употребляют много сладкого и мучного, часто выглядят пастозными — с отечностью кожных покровов. У некоторых пациентов отечность вызывают молочные продукты, — добавила Островская.

Ранее сосудистый хирург, флеболог Александр Альбицкий рассказал, что симптомами тромбоза глубоких вен являются болезненные ощущения в области закупорки вен, отечность конечности, а также высокая температура тела. Он подчеркнул, что к признакам недуга также относятся уплотнения по направлению движения кровотока в сосуде.