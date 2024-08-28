К каким врачам чаще обращаются по ДМС

Самым популярным в Поволжье стал терапевт. В Самарской области к врачам общей практики обращаются 3,7 % местных жителей. Далее в списке - невролог - 2,8 % и гастроэнтеролог - 1,8 %.

Среди медицинских процедур у жителей 63-го региона популярны физиотерапия - 7 % и общие анализы - 6 %, массаж - 3,1 %, лечение кариеса и установка пломб - 1,9 %. Об этом на пресс-конференции 28 августа рассказал генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков.

Отмечается, что за 7 месяцев с начала года жители Поволжья оформили 21,6 тысячи медицинских полисов в одной из страховых компаний.

В целом и по России вырос спрос на ДМС. Все чаще к нему проявляют интерес небольшой и средний бизнес. Об этом мы писали ранее.