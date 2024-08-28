Как курение влияет на сосуды

В интервью Пятому каналу хирург Ашот Григорьян подчеркнул, что вещества, содержащиеся в сигаретах, включая никотин, оказывают серьезное негативное влияние на работу легких, сердца и сосудов.

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По словам врача, курение приводит к временной остановке функционирования легочного эпителия. В течение 30–40 минут в бронхах скапливается слизь, которая постепенно затрудняет дыхание, забивая ветви легочного дерева. Это увеличивает нагрузку на сердце, вынуждая его перекачивать больше крови для насыщения кислородом.

Григорьян также отметил, что табак влияет на состояние сосудов, вызывая их расслабление и снижение артериального давления. В ответ на это организм курильщика пытается восстановить нормальное функционирование органов.

«Происходит выброс других медиаторов, которые вызывают спазм сосудов, что увеличивает работу сердца и восстанавливает его ритм», — добавил врач.

Эксперт упомянул и о медицинской теории, согласно которой никотин способствует прогрессированию атеросклероза, особенно в небольших сосудах на голенях и сердце. Это может вызывать у курильщиков боль или дискомфорт при физической активности.

Григорьян призвал обратить внимание на последствия курения и задуматься о здоровье, подчеркивая важность отказа от этой вредной привычки.