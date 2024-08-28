Хирурги успешно прооперировали мужчину, получившего ножевое ранение сердца

Хирурги больницы скорой медицинской помощи в Рязани смогли спасти жизнь пациенту с проникающим ножевым ранением левого желудочка сердца. Об этом рассказали в медучреждении. По словам главного врача больницы Сергея Тарасенко, в 90% случаев такие повреждения приводят к летальному исходу из-за шока и большой потери крови.

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Служба скорой помощи уведомила медиков БСМП о транспортировке к ним пациента с ранением сердца. Когда пострадавшего доставили в больницу, он был в состоянии геморрагического шока. Мужчину в экстренном порядке повезли в операционную.

Тарасенко отметил, что успех таого рода операций на сердце зависит от оперативности доставки пациента в хирургический блок и мастерства врача. Даже незначительная ошибка хирурга может стоить жизни человеку.

Операция прошла успешно - дежурная хирургическая бригада БСМП быстро зашила повреждение в левом желудочке. На данный момент пациент чувствует себя стабильно и уже переведен в обычную палату. Выяснилось, что это уже второй подобный случай в практике больницы.

Ранее сообщалось, что в течение одной недели в Рязани выпали из окон сразу трое маленьких детей.