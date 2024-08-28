Терапевт назвала заболевания, обостряющиеся осенью

Осенью обостряются аллергия, болезни сердца и суставов. При этом многие считают, что пик аллергии приходится на время цветения растений, сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Видновской КБ Минздрава Подмосковья Сабину Дельманову.

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"Осенью мы реже выходим на свежий воздух, не так часто проветриваем помещения, в результате активизируются "домашние" аллергены – плесень и пылевые клещи", – подчеркнула терапевт.

Врач также предупредила о появлении сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышения вязкости крови на фоне холодных атмосферных фронтов. Кроме того, резкие изменения погоды способны привести к головным болям, поскольку осенью организм острее реагирует на скачки давления.

Однако самым распространенным осенним недугом является депрессия, добавила эксперт. Она пояснила, что у человека появляется чувство постоянной усталости, сонливость, беспокойство и проблемы со сном.

"Чтобы максимально оградить себя от осенних недугов, придерживайтесь четкого распорядка дня, сбалансированного рациона, чаще бывайте на свежем воздухе, будьте физически активны и обзаведитесь полезным хобби", – сказала Дельманова.

Ранее доктор медицинских наук Елена Самышина напомнила о важности вакцинации от сезонных заболеваний. По ее словам, иммунизацию важно проходить регулярно. Поскольку вирусы особенно широко распространяются поздней осенью, зимой и ранней весной, то прививку необходимо делать заранее – то есть уже в сентябре. Самышина добавила, что график прививок нужно согласовать с терапевтом.