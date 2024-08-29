Врач Павличенко: симптомы стенокардии могут быть разными

О стенокардии могут говорить ощущения сжатия и давления в сердце, рассказала в беседе с «Радио 1» врач-кардиолог, терапевт Светлана Павличенко. По ее словам, диабетики могут по-другому испытывать эту боль или вовсе не чувствовать.

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Симптомы стенокардии — это когда симптом развивается в результате недостаточного кровоснабжения какого-то участка сердца. Чаще всего стенокардии присущи сжатие, давление, но люди с диабетом могут вообще не испытывать боли или чувствовать неопределенные формы. Есть даже форма стенокардии — атипичная, — объяснила медик.

Врач отметила, что боль в области сердца зависит от того, есть ли у человека факторы риска ишемического происхождения. Также боль определяют история болезней и конкретные симптомы.

Есть у него повышенный уровень холестерина и артериальное давление, диабет или преддиабет, курит ли он, какой у него возраст. Если это взрослый мужчина, который курит, с избыточной массой тела, у которого есть диабет, это очень серьезный сигнал, — подчеркнула кардиолог.

Павличенко добавила, что при возникновении покалывания или боли в сердце, нужно поменять положение тела. Также следует успокоиться, например, при помощи дыхательной практики, заключила кардиолог.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев рассказал, что можно гулять по 10 тысяч шагов и придерживаться рационального питания, чтобы избежать болезни сердца. По его словам, существует мнение, что времяпрепровождение у телевизора увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако это только частично правда.