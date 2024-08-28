Врачи спасли пациентку, у которой после ожогов голова приросла к шее

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) в Казани провели 43-летней пациентке, у которой голова приросла к шее, сложную операцию по пересадке кожи и сосудов. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Женщину с тяжелыми ожогами три месяца выхаживали медики Больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах, пересаживая здоровые ткани на место кожи с некрозом. В итоге шея пациентки зарубцевалась так, что наклонилась и приросла к голове. Голова больной находилась постоянно в согнутом положении, что сильно мешало ей функционировать.

Специалисты РКБ предложили пациентке пересадить ей лоскуты кожи с плеч на шею. Операция длилась пять часов. Процесс заживления, по словам медиков, занял несколько недель, после чего женщина вернулась домой.

В пресс-службе учреждения отметили, что сейчас женщина не испытывает дискомфорт при приеме пищи, у нее прошли боли в области шеи.

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