Почему нельзя худеть с помощью слабительных

Частый приём слабительных может привести к нарушению работы кишечника и другим неприятным последствиям для здоровья. Об этом «Клопс» рассказала врач-терапевт Алёна Береговая.

Обычно такие препараты люди сами себе «назначают» при хронических запорах. Но некоторые идут дальше: можно встретить и советы принимать их при желании похудеть, отметила доктор.

«Бесконтрольное использование клизм и слабительных приводит к слабой перистальтике кишечника. Самостоятельное опорожнение без дополнительной помощи становиться невозможным», — пояснила терапевт.

Препараты также могут стать причиной развития геморроя, синдрома раздражённого кишечника, вызвать нарушение стула и метеоризм. «Слабительные вымывают полезную микрофлору, отвечающую за иммунитет», — предупредила врач.

Такой метод похудения даёт только временный эффект лёгкости. Организм начинает компенсировать стресс и преобразует пищу в жировую ткань. А это приводит не к сбросу веса, а, напротив: к избыточной массе тела.

«Очень страшно видеть в интернете советы о том, как можно похудеть с помощью каких-либо соков или препаратов. Сомнительные рекомендации могут привести к серьёзным последствиям», — добавила Алёна Береговая.

С проблемой лишнего веса или хронических запоров необходимо идти к врачу. Специалист подберёт грамотное лечение с учётом особенностей пациента.