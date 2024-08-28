Доктор перечислил частые причины возникновения головокружений

К возникновению истинного головокружения чаще всего приводят нарушения в работе внутреннего уха: доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ), болезнь Меньера и нейронит вестибулярного нерва. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова.

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«Часто можно услышать как от пациентов, так и от врачей, что причиной стали проблемы с сосудами, возраст или остеохондроз, но это не так. Это очень распространенное заблуждение. В большинстве случаев головокружения связаны с патологией вестибулярного аппарата. Самая частая причина головокружений — доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ)», – рассказала врач.

В норме вестибулярный аппарат состоит из преддверья и трех полукружных каналов. Внутри вестибулярного аппарата, на мембране, лежат маленькие кристаллики — отолиты. В норме в полукружных каналах их находится незначительное количество, но при определенной позе (причем человек никак специально не может сам это спровоцировать) они могут выпасть в полость полукружных каналов. Это вызывает кратковременные эпизоды головокружения с ощущением вращения предметов перед глазами.

Вторая и третья по частоте причины возникновения головокружения – вестибулярный нейронит или болезнь Меньера.

«Для болезни Меньера характерны долгие приступы головокружения — от 20 минут до 12 часов, и они не зависят от позы или положения головы. В среднем приступы длятся около двух-трех часов. Кроме того, болезнь также сопровождается симптомами со стороны уха. Это ощущение заложенности в ухе, шум в ушах, нарушения слуха. Так что если пациент жалуется не только на головокружения, но и на вышеназванные симптомы, то это точно не ДППГ. При нейроните головокружение очень сильное, оно также может продолжаться длительное время — до нескольких дней, а шаткость при ходьбе может продолжаться до нескольких недель. Но, в отличие от болезни Меньера, симптомов со стороны уха нет», – рассказала врач.

Также головокружение могут вызвать опухоль, инсульт, иногда головокружения могут сопровождать приступы мигрени. Но во всех перечисленных случаях всегда будут дополнительные симптомы.

Подробнее о том, почему возникает головокружение, как понять по глазам, что у человека кружится голова, и какими препаратами нужно и не нужно лечить этот недуг – в интервью Шаповаловой «Газете.Ru».