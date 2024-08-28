Врач рассказал, как по глазам отличить истинное головокружение от психогенного

Существует две большие группы головокружений: системные (или истинные) и несистемные, или психогенные. Отличить истинное головокружение можно по непроизвольному движению глаз, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова.

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«Часто причиной шаткости и неустойчивости является тревожное расстройство, — в этом случае головокружение называют психогенным. В этом случае пациенты не испытывают ощущения вращения комнаты вокруг себя, но жалуются на постоянное внутреннее ощущение шаткости, будто их заносит в сторону. Но при этом, когда их просишь пройтись по кабинету, они идут ровно.Отличить истинное головокружение от несистемного можно по глазам», – рассказала врач.

Реальное головокружение всегда сопровождается непроизвольным движением глаз.

«Это называется нистагм. Нам кажется, что предметы кружатся, именно за счет этого самого движения глаз. По характеру этих движений врач может определить, поражен вестибулярный аппарат или головной мозг», – отметила специалист.

Подробнее о том, почему возникает головокружение, как понять по глазам, что у человека кружится голова, и какими препаратами нужно и не нужно лечить этот недуг, – в интервью Шаповаловой «Газете.Ru».