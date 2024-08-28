Какие инфекции обитают в общественном бассейне

Плавание – один из самых эффективных видов спорта для улучшения здоровья, настроения и похудения. Но, при занятиях плаванием в бассейне есть риск заразиться рядом инфекций, предупреждает дерматолог и трихолог Наталия Жовтан.

Врач уточнила, что некоторые из инфекций, которыми можно заразиться через воду переносятся достаточно тяжело. Наталия Жовтан, также предупредила, что в группе риска прежде всего находятся дети любого возраста, которые еще не научились плавать и заглатывают воду. «Подцепить» опасную болезнь также могут и взрослые с ослабленным иммунитетом.

«Есть риск заразиться аденовирусной инфекцией, эпидермофитией и другими грибками, а также вирусным гепатитом А, вирусом Коксаки, дизентерией, легионеллезом, туберкулезом, энтеробиозом и лямблиозом», – пояснила специалист.

Дерматолог напомнила, что обеззараживающие средства, которые применяются в бассейнах, уничтожают практически все грибки и вирусы, а также лямблии и палочку Коха – возбудителя туберкулеза. Однако, риск заражения, пусть даже небольшой, остается, передает слова эксперта News. ru.

Ранее об опасности заразиться инфекцией в бассейнах и аквапарках рассказывала врач-инфекционист Вера Сережина. По словам эксперта, источником инфекции могут стать не только больные люди, но и предметы, с которыми они контактировали: шезлонги, поручни, плитка, надувные матрасы и круги.