Врач рассказал, кто более всего подвержен ранней смерти от смартфонов

Каждый час использования телефона или телевизора увеличивает вероятность развития болезней сердца у мужчин, рассказала эндокринолог Зухра Павлова в Telegram-канале. Таким образом врач прокомментировала исследование, которое утверждает, что привычка сидеть в телефоне сокращает жизнь молодежи. По словам специалиста, негативный эффект появляется примерно с 20 лет.

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"И больше всего достается мужчинам. С каждым часом скроллинга или просмотра ТВ молодые люди увеличивают вероятность развития у себя болезней сердца в зрелом возрасте. Защититься от этого занятиями спорта не получится. Согласно выводам ученых, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при гаджетомании не зависел от уровня физической активности", — объяснила Павлова.

Специалист напомнила, что, помимо прочего, зависимость от гаджетов приводит к проблемам со сном и психикой, пищевым расстройствам и деменции. По словам врача, эффект накопительный и обязательно проявит себя в старшем возрасте.

Соответствующее исследование провели ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. В нем приняли участие 4000 молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 30 лет. За ними в течение 30 лет наблюдала команда ученых, которая выяснила, что каждый лишний час у экрана гаджета или телевизора у людей старше 20 лет снижает шансы дожить до 60 лет.