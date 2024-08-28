Терапевт рассказал, как облегчить головную боль

Наклоны головы и простая гимнастика помогут облегчить головную боль, если она вызвана напряжением мышц шеи.

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Терапевт Иван Олейник отмечает, что существуют два типа головной боли: головная боль напряжения и мигрень. Если голова болит из-за напряжения в шее, необходимо размять мышцы.

Эксперт рекомендует сделать 5-10 наклонов головы вперед и назад, в каждом положении надо задержаться на 5-10 секунд. После наклонов можно сделать повороты вправо и влево - по 5-10 раз в каждую сторону. Выполнять все движения надо медленно и плавно.

"Если у вас болит голова от перенапряжения мышц в плечах, необходимо поднять плечи к ушам, задержаться в таком положении на 5 секунд, а затем медленно опустить. Упражнение нужно повторить 10-15 раз. Еще одним хорошим упражнением станет круговое движение плечами вперед и назад по 10 раз в каждую сторону", - рассказал врач в беседе с Life.ru.

По словам терапевта, способны помочь упражнения, снимающие напряжение с мышц глаз. Сначала нужно закрыть глаза, затем медленно их открыть и сфокусироваться на одной точке перед собой, после чего снова закрыть. Упражнение следует повторить 10 раз.

Олейник дал еще несколько советов. Например, для облегчения головной боли надо расслабиться - этому может способствовать правильное глубокое дыхание. Можно приложить к голове и шее горячий или холодный компресс (температура зависит от причины боли), это поможет улучшить кровообращение.

Кроме того, эксперт отмечает, что причиной головной боли может стать и обезвоживание, поэтому советует пить достаточно воды или чая.

Впрочем, по словам терапевта, вышеперечисленные меры помогут облегчить лишь с кратковременную и непостоянную боль. В других случаях необходимо обратиться к врачу.