Врачи спасли пациента с ожогами от термопластика для дорожной разметки

Врачи из Екатеринбурга и Красноуфимска спасли 22-летнего молодого человека, который получил ожоги 35 процентов тела из-за расплавленного термопластика.

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Пациент - дорожный рабочий - 28 июня трудился на Пермском тракте: наносил на асфальт разметку. И хотя покрасочную машину сопровождала техника с сигнальными огнями, произошло ДТП, и на парня пролился расплавленный до температуры 230℃ термопластик. Он вызвал термическое и химическое поражение тканей.

"Пострадавшего в состоянии травматического шока доставили в больницу. Особенно глубокие раны находились в местах плотного прилегания одежды, которая пропиталась горючим материалом", - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Красноуфимской районной больницы Илья Ватолин.

Парня стабилизировали и перевели в ожоговую реанимацию Городской клинической больницы №40, где врачи больше двух недель боролись за его жизнь.

"Они использовали весь комплекс современных технологий: открытое лечение ран на ожоговой кровати, искусственную вентиляцию легких, специальное энтеральное питание. Параллельно хирурги вели оперативное лечение: в общей сложности они выполнили девять операций, включая шесть пластических для восстановления кожи на поврежденных участках", - говорится в сообщении департамента информационной политики.

Потом к лечению пациента подключились специалисты отделения ранней медицинской реабилитации - благодаря им пациент смог снова самостоятельно передвигаться, восстанавливать бытовые навыки.

"Случай очень тяжелый и редкий", - говорят врачи.

Спустя два месяца после происшествия молодого человека выписали из ожогового отделения домой.