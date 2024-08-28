Терапевт объяснил, при ожогах каких частей тела нужно вызывать скорую

При обширных ожогах, а также при поражении лица, груди, шеи, ног или паховой области нужно сразу вызывать скорую помощь, рассказал NEWS.ru терапевт Игорь Видяскин. Он напомнил, что подобные травмы опасны инфекциями и отеками.

© РИА Новости

"Если ожог охватил большую площадь или находится на лице, груди, шее, руках, ногах или в паху, немедленно вызовите скорую медицинскую помощь. Если рана кажется серьезной или возникли осложнения, такие как сильная боль, инфекция или отек, также требуется медицинская помощь", — объяснил Видяскин.

Ранее дерматолог-косметолог Екатерина Коваль заявила, что бородавки вызывает вирус папилломы человека. По ее словам, они могут оказаться злокачественным образованием. Специалист пояснила, что удаление образований на коже может вызвать сильнейший ожог.

Травматолог-ортопед Константин Терновой ранее заявил, что при ожогах нужно сначала удалить источник — огонь, кипящую жидкость или ток. Он подчеркнул, что также необходимо избавить пострадавшего от одежды, потому что она быстро нагревается. По его словам, холодная вода обезболит кожу.

Дерматолог Дарья Пономарева ранее рассказала, что при ожоге нужно охладить поврежденную часть тела проточной водой. По ее словам, охлаждать обожженный участок нужно в течение примерно 15–20 минут.