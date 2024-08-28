Лекарство от оспы изобретут в Новосибирске в 2025 году

В 2025 году в Новосибирске может начаться производство препарата от оспы под названием «НИОКР-14».Сам препарат состоит из двух субстанций.

© runews24.ru

Отмечается, что при применении лекарства и наличии прививки от заболевания, «случаи заражения полностью исключены». Запуск производства запланирован на март 2025 года. Однако прежде Институту СО РАН необходимо получить лицензию для опытного участка.Ранее стало известно о том, что в Новосибирске разработали лекарство против болезни Паркинсона.

В настоящее время химики также разрабатывают препарат от диабета.