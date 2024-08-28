Терапевт предупредил о симптомах отита

Самолечение при отите или игнорирование данного заболевания чревато полной потерей слуха или осложнением в виде менингита, рассказала NEWS.ru терапевт Виктория Иванова. Она отметила, что постоянную боль в ушах, покраснение вокруг видимой части ушной раковины, а также выделения из слухового прохода нельзя игнорировать.

© unsplash

"Отит нельзя игнорировать или пытаться лечить самостоятельно. Это воспаление, которое локализуется в среднем, внутреннем или наружном отделе уха. Самолечение чревато полной глухотой, менингитом или абсцессом мозга, поражением слуховых и лицевых нервов, параличом", — заявила медик.

По ее словам, внутренний отит может нарушать равновесие и пространственную ориентацию, а также вызывать тугоухость. Врач подчеркнула, что при гнойной форме недуга может начаться разрушение костей.

"Нельзя игнорировать постоянную боль в ухе, ощущение заложенности в ушах, покраснение видимой части ушной раковины, появление выделений из слухового прохода, снижение слуха, общую слабость, недомогание, повышение температуры. Следует обратиться к врачу, который выявит причину заболевания и назначит необходимое лечение", — подытожила Иванова.

Ранее профессор Российского биотехнологического университета Григорий Флакс заявил, что быстрая утомляемость свидетельствует о дефиците железа в организме человека. По его словам, игнорирование проблемы может привести к более серьезным заболеваниям.