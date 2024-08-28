Врач назвал главные причины образования камней в почках

Чаще всего камни в почках образуются на фоне инфекций в этих органах, а также из-за ожирения и артериальной гипертензии, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, недуг также развивается из-за нарушения обмена веществ, в том числе кальция.

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"Камни в почках формируются чаще всего на фоне инфекций, ожирения, артериальной гипертензии, нарушения обмена мочевой кислоты, нарушения обмена веществ, в том числе кальция, а также из-за генетической предрасположенности. Также при нарушении всасывания в ЖКТ, бариатрических операциях, мальабсорбции и болезни Крона", — отметила Тимощенко.

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