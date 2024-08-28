Эндокринолог перечислил причины повышенной отечности

Врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Елена Островская рассказала, что повышенная отечность может появляться на фоне целого ряда заболеваний. О связанных с отечностью возможных болезнях специалист предупредила в беседе с «Лентой.ру».

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Эксперт объяснила, что повышенная отечностью человек может сигнализировать о том, что человек также страдает сердечной недостаточностью.

«В этом случае наша главная мышца не справляется со своей работой и недостаточно эффективно перекачивает кровь по организму. Из-за этого возникает избыток жидкости. При этом отечность, как правило, возникает в верхних и нижних конечностях», — пояснила Островская.

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Отеки могут говорить о гипотиреозе -- снижении функции щитовидной железы. В этом случае отечность общая -- на руках, ногах, на всем теле и лице. Причиной отечности могут быть и заболевания почек. У пациентов с этими недугами отеки чаще всего появляются на лице и в первой половине дня. Еще одна причина -- воспалительный процесс. В этом случае повышается проницаемость капилляров -- тонких сосудов, жидкость проникает в ткани и накапливается там Елена Островская, врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC).

Кроме того, по ее словам, отечность может быть связана с аллергической реакцией, лимфостазом, циррозом печени, нарушением выработки белка. Отечность также может объясняться и варикозной болезнью нижних конечностей: в этих случаях, по ее словам, отекают ноги, причем отеки могут иметь ассиметричный характер, подчеркнула эндокринолог.

«Отеки могут быть связаны также с тромбозом глубоких вен. Это заболевание часто ассоциируют с варикозом нижних конечностей, но тромбоз может возникать и у человека без явных признаков варикоза. В этом случае отеки могут быть односторонними. При тромбозе глубоких вен отеки чаще всего сопровождаются болями в нижних конечностях и покраснениями в этой зоне», — добавила специалист.

При этом она заметила, что отечность может быть «безобидной» и не быть связанной с патологическими процессами в организме.

Отечность может быть следствием употребления большого количества продуктов с высоким содержанием углеводов, соленой и острой пищи, особенно если это происходит вечером. Люди, которые часто едят простые углеводы и употребляют много сладкого и мучного, часто выглядят пастозными -- с отечностью кожных покровов. У некоторых пациентов отечность вызывают молочные продукты Елена Островская, врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC).

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