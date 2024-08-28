Диетолог подсказал способы снизить боль во время секса при цистите

Существуют способы снизить боль во время секса при наличии инфекции мочевыводящих путей (ИМП), рассказала диетолог Рут Тонг. Их она назвала изданию The Sun.

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Чаще всего у пациентов с ИМП диагностируют цистит, при котором бактерии попадают в мочевой пузырь, однако инфекции могут также поражать уретру или почки, отметила Тонг. Чтобы максимально снизить интенсивность проявления заболевания и защититься от дискомфорта во время секса, она посоветовала пить больше жидкости. Также, считает она, перед половым актом и после него необходимо помочиться. Это, по словам специалистки, не только снизит дискомфорт, но и поможет в профилактике заболеваний, передающихся половым путем.

Кроме того, женщинам с ИМП необходимо активно пользоваться смазкой, продолжила Тонг. Однако важно избегать лубрикантов со спермицидами, глицерином, подсластителями, сорбитолом в составе, так как эти вещества могут раздражать вагинальную область и потенциально повышают риск заражения.

В заключение Тонг посоветовала правильно питаться, чтобы помочь организму бороться с инфекциями.

«Соблюдение диеты, богатой растительной пищей и полезными ненасыщенными жирами, при одновременном отказе от рафинированных углеводов полезно для общего здоровья и иммунитета», — подытожила она.

Ранее терапевт Андрей Водовозов призвал пить клюквенный сок при цистите. По его словам, при употреблении клюквенного сока сокращается риск развития ИМП.