Какие заболевания обостряются осенью

Осенью обостряются аллергия, болезни сердца и суставов, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Сабина Дельманова. По ее словам, многие считают, что пик аллергии приходится на время цветения растений, однако это не так.

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"Осенью мы реже выходим на свежий воздух, не так часто проветриваем помещения, в результате активизируются «домашние» аллергены — плесень и пылевые клещи", — отметила собеседница.

Кроме того, старые травмы и хронические заболевания напоминают о себе в межсезонье, добавила терапевт. Также возможно обострение сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышения вязкости крови, связанной с холодными атмосферными фронтами.

"Кроме этого, резкие изменения погоды могут провоцировать головные боли — в осеннее время организм острее реагирует на скачки барометрических показаний", — подчеркнула специалист.

Однако самым распространенным осенним недугом, по мнению эксперта, является депрессия. У человека возникает чувство постоянной усталости, сонливость, беспокойство, проблемы со сном.

"Чтобы максимально оградить себя от осенних недугов, придерживайтесь четкого распорядка дня, сбалансированного рациона, чаще бывайте на свежем воздухе, будьте физически активны и обзаведитесь полезным хобби. И нельзя забывать про грипп. Лучше пройти вакцинацию", — заключила доктор.

Ранее кардиолог, аритмолог Мария Серова рассказала, что для сердца полезно добавить в рацион гранаты, бананы и помидоры. По ее словам, также полезными будут тыква, грецкие орехи и овсянка. Врач отметила, что полезно употреблять продукты, богатые клетчаткой и антиоксидантами, которые регулируют уровень сахара в крови и укрепляют стенки сосудов.