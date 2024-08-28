Гастроэнтеролог назвал причины вздутия живота

Врач-гастроэнтеролог и диетолог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков назвал причины вздутия живота.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он, в частности, заявил, что это очень распространённая проблема, с которой многие сталкиваются.

По его словам, такое состояние сигнализирует о том, что в кишечнике скопились газы. Проявляется это в увеличении объёма брюшной полости и часто сопровождается чувством переполненности, а порой и болевыми ощущениями.

«Привести к вздутию живота могут гормональные изменения, например, беременность, стресс, а также заболевания органов желудочно-кишечного тракта, – пояснил Садыков. – Вздутием часто страдают пациенты с избыточным дрожжевым или бактериальным ростом. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и гастрите также возможно вздутие».

Причиной вздутия живота, добавил гастроэнтеролог, могут стать и индивидуальные факторы, в частности, недостаток ферментов для переваривания.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Садыков рассказал, можно ли пить воду из бутылки, которая полежала на солнце.