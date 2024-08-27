Чего в первую очередь нужно избегать при высоком давлении

При гипертонии врач вам может порекомендовать изменить образ жизни. И к этому важно прислушаться, поскольку повышенное кровяное давление может привести к заболеванию почек, сердечному приступу, инсульту, потере зрения и пр.

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Первое, чего при гипертонии нужно избегать, — это недооценки влияния пищевых привычек на давление. Некоторые привычки способствуют его снижению.

Сократите потребление натрия. Из-за употребления большого количества этого вещества могут сузиться сосуды и повыситься давление. Замените часть соли чесноком и специями в рецептах, перед покупкой в магазине или заказом в ресторане читайте состав блюда. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует потреблять людям с гипертонией не более 1500 мг натрия в сутки.

Ешьте больше продуктов, содержащих калий. Нужно стараться есть 4,5 чашки фруктов и овощей ежедневно. Калием богаты чернослив, чечевица, бананы, красная фасоль, апельсины, мускусная дыня, киви, морковь, картофель, нежирные молочные продукты и кефир, ямс, швейцарский мангольд, плантаны.

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Готовьте больше дома. Одно исследование показало, что в среднем в еде быстрого приготовления содержится 1300 мг натрия. Это почти весь рекомендуемый суточный предел.

Рассмотрите диету DASH или средиземноморский стиль питания. Вариант питания DASH был специально разработан для лечения высокого кровяного давления. Средиземноморская диета очень похожа на него.

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